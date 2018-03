Ντόντσιτς: «Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Σπανούλης, έτσι;» (vid)

Η διοργανώτρια αρχή στο πλαίσιο του «#InsiderTheSeries» φιλοξένησε τον Λούκα Ντόντσιτς και την ζωή του έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Στο απόσπασμα που έδωσε στην δημοσιότητα, ο 19χρονος παίζει playstation μαζί με έναν φίλο του (σ.σ. ποδόσφαιρο για την ακρίβεια) κάνοντας ταυτόχρονα και διάλογο.

Το ντοκιμαντέρ είχε ετοιμαστεί πριν από το παιχνίδι Ρεάλ-Ολυμπιακού στις 9 Φεβρουαρίου, με τον φίλο του να τον ρωτάει:

«Είσαι έτοιμος για τον Σπανούλη και τον Ολυμπιακό;» και τον Ντόντσιτς να απαντάει: «Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Σπανούλης, έτσι;»

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα

The latest instalment of #InsiderTheSeries is coming soon

And this one is a little special.... an in depth look into @luka7doncic

"Luka Doncic: The Future Is Now" pic.twitter.com/RQG5Ns0loF

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2018