Ο Ουρουγουανός γκαρντ της Μπασκόνια με τους πρώτους του πόντους (2) κόντρα στην Βαλένθια, έφτασε τους 1.209 πόντους στη λίστα των σκόρερ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Έτσι, ο 28χρονος παίκτης άφησε πίσω του τον Κώστα Παπανικολάου (1.205) και «κυνηγάει» τον Αλεξέι Σβεντ (1.216).

#GameOn | @jaygranger11 scored more than 1.200 points in @EuroLeague / Granger pasa la barrera de los 1.200 puntos en #Euroleague pic.twitter.com/8FQHvQ6AhO

— Saski Baskonia (@Baskonia) 8 Μαρτίου 2018