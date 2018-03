Ο Ρώσος φόργουορντ της Χίμκι στην αναμέτρηση με την Αρμάνι έφτασε στα 79 εύστοχα τρίποντα, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Αλεξέι Σβεντ με 5 αγωνιστικές να μένουν λογικά θα φτάσει το συγκεκριμένο ρεκόρ σε όρια που δύσκολα θα υπάρξει κάποιος να το του πάρει.

The single season record for 3-pointers made goes to @Shved23 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sOM7buQYUh

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Μαρτίου 2018