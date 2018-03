Ομπράντοβιτς: «Ο Σάρας κάνει τέλεια δουλειά, καμιά έκπληξη η πορεία της Ζάλγκιρις» (pic)

Αμφότεροι είχαν βρεθεί κάτω από την στέγη του Παναθηναϊκού και γνωρίζει πολύ καλά ο ένας τον άλλον.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα τεθούν αντιμέτωποι στο ματς του Κάουνας, με τον άλλο τεχνικό των «πρασίνων» και νυν της Φενέρμπαχτσε να λέει χαρακτηριστικά:

«Για κάποιον άλλον ίσως να αποτελεί έκπληξη, αλλά για μένα όχι. Ο Σάρας κάνει τέλεια δουλειά. Η Ζάλγκιρις παίζει πολύ καλά φέτος και θα είναι ένα δύσκολο ματς. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες μου να δείξουν τι μπορούν να κάνουν».

Obradovic on 4th Zalgiris place in Euroleague: “Maybe for somebody else it’s a surprise, but for me for sure not. Saras is doing excellent job. Zalgiris play very good this year and it will be very tough game. It will be good opportunity for my players to show what they can do”

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 8 Μαρτίου 2018