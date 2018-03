Εξαιρετικός ήταν ο Τέιλορ Ρότσεστι στο ματς με την Μάλαγα.

Ο γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα είχε 21 πόντους (4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 4/4 βολές), 4 ασίστ κάτι που έπετρεψε στην ομάδα του να νικήσει με 80-76 την Μάλαγα.

Δείτε το video που ετοίμασε η Euroleague για αυτόν

21 points from @Trochestie led @kkcrvenazvezda to an important win in Round 24 pic.twitter.com/p8mHUZ194y

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Μαρτίου 2018