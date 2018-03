Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε με 18 πόντους στη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Ο Μπράιαν Ρόμπερτς ήταν καταπληκτικός με 4/4 τρίποντα και ουσιαστικά χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Δείτε σε βίντεο τα κατορθώματα του Ρόμπερτς.

Big game player



Brian Roberts was perfect from the field for @olympiacosbc last night pic.twitter.com/QyDnNcpRRk

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Μαρτίου 2018