Οι Πειραιώτες θα δώσουν σίγουρα το «παρών» στη φάση των playoffs της Euroleague αφού προκρίθηκαν και μαθηματικά σε αυτή.

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στην έδρα του Παναθηναϊκού έγινε η δεύτερη ομάδα που «σφράγισε» την παρουσία της στην επόμενη φάση αφού το είχε πετύχει την περασμένη εβδομάδα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Congratulations to @olympiacosbc who have confirmed its place in the playoffs pic.twitter.com/RBTakihCuh

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Μαρτίου 2018