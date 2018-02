Ανανέωσε με Γκουντάιτις η Αρμάνι μέχρι το 2021! (pic)

Ο Λιθουανός σέντερ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην EuroLeague με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ομάδων από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Όμως των «φρονίμων τα παιδιά» στο Μιλάνο φρόντισαν να... μαγειρέψουν πριν πεινάσουν και να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Γκουντάιτις μέχρι το 2021!

Gudaitis e l'Olimpia estendono fino al 2021 https://t.co/ZTKiR0zhTa

Olimpia and @GudaitisAG extend through the 2021 season https://t.co/6Gh6AA1XuO#meninred pic.twitter.com/Ku6SzotbKc

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 26 Φεβρουαρίου 2018