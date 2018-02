Ο Μεξικανός σέντερ της Ρεάλ τελείωσε το ματς με 10 πόντους (4/7 2π.) και 8 ριμπάουντ σε 22:51'' βοηθώντας την ομάδα του στη νίκη κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Ο Γκουστάβο Αγιόν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία περίπου τριών μηνών λόγω επέμβασης στον ώμο του.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Αγιόν:

Some big plays in the return of @AyonGustavo pic.twitter.com/IUt8Whpzhx

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Φεβρουαρίου 2018