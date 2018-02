Δεν «σκάει» ούτε ο Χάινς και στηρίζει ΛεΜπρόν! (pic)

H παρουσιάστρια Λάουρα Ίνγκραχαμ είπε πως οι αθλητές πρέπει να σκάσουν και να... ντριπλάρουν, όταν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ έκαναν κριτική στον Τραμπ.

Τόσο ο Βασιλιάς όσο και ο «KD» εναντιώθηκαν σε αυτά τα λόγια με ανάρτηση και το παράδειγμα του ακολουθεί και ο Κάιλ Χάινς.

Δείτε τι ανέβασε ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ

More than just athletes, support those that use their voice and platforms to

be heard and spread positivity.

We are more than just athletes, We are Americans and as Americans we have the right to let our voices be heard. @uninterrupted #wewillnotshutupanddribble #IAmMore pic.twitter.com/9jAZi6HPLQ

— Kyle Hines (@SirHines) 17 Φεβρουαρίου 2018