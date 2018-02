Ανακοίνωσε Ραντ η ΤΣΣΚΑ! (pic)

Κενό υπήρχε στην γραμμή ψηλών της ΤΣΣΚΑ μετά τον τραυματισμό των Χάινς και Χάντερ.

Έτσι η ομάδα του Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Βίκτορ Ραντ για να δυναμώσει ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Euroleague και VTB League.

O παίκτης αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Γκαζιαντέπ, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο για έναν μήνα με τους Ρώσους με option ανανέωσης μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Victor Rudd joins CSKA

Forward Victor Rudd (26 y.o., 202 cm) signed contract with our club.

The American player signed 1-month agreement with option to stay until the end of the season.https://t.co/Liz9aOkqu6#CSKAbasket pic.twitter.com/j83VbQOugw

— CSKA Moscow (@cskabasket) 15 Φεβρουαρίου 2018