Δεν πτόησε τον Λούκα Ντόντσιτς το σφύριγμα του διαιτητή.

Ο Σλοβένος συνέχισε την φάση κόντρα στον Ολυμπιακό και σκόραρε με ένα αεροπλανικό πίσω από τη μπασκέτα. Βέβαια δεν μέτρησε ποτέ.

Απολαύστε τον μάγο της Ρεάλ

It may not have counted.

But @luka7doncic got those skills pic.twitter.com/eLgWBaxi7X

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Φεβρουαρίου 2018