Έξαλλος ο Γιασικεβίτσιους με το τρίποντο της Χίμκι στο τέλος (pic)

Η Χίμκι πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας μετά τη νίκη της επί της Ζάλγκιρις ωστόσο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν έντονο... διάλογο στο φινάλε! Αιτία, το τρίποντο του Τάιλερ Χάνεϊκατ που διαμόρφωσε το τελικό 74-84. Οι παίκτες της Ζάλγκιρις δεν έπαιζαν άμυνα θεωρώντας πως ο Αμερικανός δεν θα εκδήλωνε επίθεση από τη στιγμή που το παιχνίδι είχε κριθεί όμως εκείνος σκόραρε πίσω από τα 6μ.75. Αμέσως ο Σάρας έδειξε τον αντίπαλο με το δάχτυλο ενώ ο Μπαρτζώκας, ο οποίος είχε αρχίσει να κατευθύνεται προς τον πάγκο για να ανταλλάξει χειραψία με τον Λιθουανό, έγινε έξαλλος όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Donatas Urbonas και απάντησε στον ανάλογο τόνο.

Sarunas Jasikevicius had heated conversation with Giorgos Bartzokas after Honeycutt made a three at the buzzer when all the players showed no signs of playing. Saras pointed the opponent with his finger, Bartzokas was mad.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 Φεβρουαρίου 2018