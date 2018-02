Αποτελεί έναν από τους θεαματικότερους παίκτες της Euroleague και το απέδειξε για άλλη μια φορά.

Ο Γιάν Βέσελι κατάφερε να τελειώσει τη φάση στο Φενέρ-Μπάμπεργκ με ένα εκπληκτικό φόλοου-κάρφωμα και στην συνέχεια πανηγύρισε έξαλλα.

Απολαύστε

.@JanVesely24 cleaning up around the rim #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/yeTYm92Qkm

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Φεβρουαρίου 2018