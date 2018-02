Ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ αφού είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα με τον Ουίλ Τόμας, έκανε το coast to coast και κάρφωσε με απίθανο τρόπο στο πρόσωπο του Τίμπορ Πλάις!

Το κάρφωμα του Κόρεϊ Χίγκινς είναι σίγουρα από τα θεαματικότερα της φετινής Euroleague.

.@chiggins11 goes coast to coast for the MONSTER finish. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LXICHTFvYn

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Φεβρουαρίου 2018