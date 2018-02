Οι δύο «ερυθρόλευκοι» έκαναν μεγάλη εμφάνιση στο ΣΕΦ!

Σπανούλης και Στρέλνιεκς μέτρησαν από 19 πόντους έκαστος κόντρα στην ομάδα του Ομπράντοβιτς (95-70) και η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπά τους!

Vassilis Spanoulis and Janis Strelnieks making the big plays for @olympiacosbc ​ #GameON pic.twitter.com/xhznw9eHWA

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Φεβρουαρίου 2018