Προκλήσεις για «αιώνιους» μετά το ντέρμπι! (pics & vids)

Οι «αιώνιοι» καλούνται να αφήσουν γρήγορα πίσω τους το μεταξύ τους ντέρμπι, που βρήκε τους «πράσινους» νικητές, καθώς μέσα σε λίγες ώρες επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή δράση.

Ο Ολυμπιακός (13-8) θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαχτσε (14-7), θέλοντας να υπερασπιστεί το «σπίτι» του, την τιμή του, για να βρεθεί στην 4άδα ξανά.

Ο Παπαπέτρου ταλαιπωρείται ακόμα από τον τραυματισμό του και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός (13-7) θα ταξιδέψει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει την αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά πάντα επικίνδυνη, Μπάμπεργκ (7-13), έχοντας «σύμμαχο» το +10 (93-83) του πρώτου αγώνα.

Ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να βοηθήσει την ομάδα του κόντρα σε αυτή του Ζήση, αφού ο τραυματισμός του στο μάτι δεν ήταν σοβαρός.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 21η αγωνιστική.

Round 21 is almost here Here are Things to Know!

Αναντολού Εφές-Βαλένθια (01/02, 19:00, 2-3)

Η Βαλένθια έκανε ρεκόρ πόντων (107) κόντρα στην Εφές στις 18/02/04.

Ο Στίματς είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.0 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.6 ανά παιχνίδι.

Ο Γκριν είναι 5ος σκόρερ φέτος με 15.7 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.3 ανά αγώνα.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ρεάλ Μαδρίτης (01/02, 19:00, 14-6)

Одна из самых манящих афиш всего сезона: ЦСКА – «Реал» – центральный матч тура, месяца и, возможно, всей зимы – для армейских болельщиков точно!

Η ΤΣΣΚΑ έχει νικήσει στα 4 τελευταία παιχνίδια που έγιναν στην έδρα της.

Ο Ροντρίγκεθ αγωνίστηκε στην Ρεάλ από το 2010 ως το 2016.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.7 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 16.8 πόντους ανά αγώνα.

Ο Χάντερ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 8ος σε ασίστ με 857. Μπροστά του είναι ο Ζήσης με 860.

Ο Χάινς είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ (424).

Ο Κάρολ έχει 34 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (24.0β.) και 2ος σκόρερ με 17.3 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 2ος σε τάπες με 1.4 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.683 και 4ος σκόρερ με 2.782 πόντους.

Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο (01/02, 21:00, 5-4)

Palau Blaugrana 01/02, 19h

Η τελευταία φορά που νίκησε η Αρμάνι στη Βαρκελώνη ήταν στις 02/02/06.

Ο Κόπονεν έχει σερί 22 εύστοχων βολών.

Ο Ερτέλ είναι 2ος σε ασίστ με 6.4 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.079 πόντους και 9ος πασέρ με 819 ασίστ. Επίσης, είναι 7ος σε κλεψίματα (246).

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ με 1.206.

Ο Γκάουντλοκ έχει 15/15 βολές.

Ο Ταρζέφσκι είναι 3ος σε ριμπάουντ φέτος με 6.3 ανά αγώνα.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Μακάμπι Τελ Αβίβ (01/02, 20:00, 5-16)

Ο Γιασικεβίτσιους αγωνίστηκε στην Μακάμπι από το 2003 ως το 2005, έκανε το back to back στην Euroleague και αναδείχθηκε MVP το 2005.

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 6.2 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.609 και 6ος σκόρερ με 2.702 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Κόουλ έχει 15 σερί εύστοχες βολές.

Μπόλντεν είναι 5ος σε τάπες με 1.16 και οΤάιους 4ος με 1.2 ανά αγώνα.

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (01/02, 21:00, 9-7)

'I play for the team that I really love'

Ο Σλούκας αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό για 5 σεζόν και έκανε το back to back στη διοργάνωση (2012, 2013).

Ο Σπανούλης έκανε ρεκόρ στο σύστημα αξιολόγησης με 39 βαθμούς, τον Ιανουάριο του 2014 κόντρα στη Φενέρ. Επίσης, είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.510 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.205 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 5ος σε βολές με ποσοστό 91.11%.

Ο Πρίντεζης είναι 11ος σκόρερ με 2.451 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 998 «σκουπίδια».

Ο Ουαναμέικερ είναι 3ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.6 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας είναι 5ος σε ασίστ με 5.3 πάσες ανά αγώνα.

Ο Ντατόμε είναι 4ος σε βολές με ποσοστό 91.44%.

Χίμκι-Μάλαγα (02/02, 19:00, 0-1)

Моня, Shved и Гилл сыграют на Матче Всех Звезд. Капитан Khimki Сергей Моня получил от Лиги ВТБ wild card на участие в Матче Всех Звезд. Таким образом, он стал третьим представителем «Химок» на главном баскетбольном событии первой половины 2018 года!

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 22.1 πόντους ανά αγώνα και 3ος στο ranking με 19.8 βαθμούς.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά ματς.

Ο Νέντοβιτς είναι 4ος σκόρερ με 15.8 πόντους ανά αγώνα.

Ο Όγκουστιν είναι 3ος σε ριμπάουντ με 6.3 ανά ματς.

Μπάμπεργκ-Παναθηναϊκός (02/02, 21:00, 1-8)

„Ich kann es kurz machen. Es war eine Schande, wie wir heute aufgetreten sind. Jeder einzelne muss sich hinterfragen. So kann und darf ein deutscher Meister nicht spielen!"

Ο Ρούμπιτ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά ματς.

Ο Ζήσης είναι 3ος σε συμμετοχές με 301 και 7ος σε ασίστ με 860.

Ο Σίνγκλετον έχει 10/10 βολές και ο Λεκαβίτσιους 11/11.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.4 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 18.6 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας (02/02, 21:00, 2-5)

CONCURSO | El próximo viernes montaremos un auténtico AKERLARRE en el Buesa Arena ante KKCrvenazvezda​. ¡Vive una experiencia VIP y forma parte del infierno baskonista!

Ο Χουέρτας έχει σερί 22 εύστοχων βολών.

Ο Γκρέιντζερ είναι 4ος σε ασίστ με 5.7 ανά αγώνα.

Ο Σενγκέλια είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.1 βαθμούς κατά μέσο όρο και 4ος σε ριμπάουντ με 6.2.

Ο Ρότσεστι 17/17 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Λεσόρ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.1 ανά ματς.