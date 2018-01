Θέαμα προσφέρει ο Ντάνγκουμπιτς στο ματς με την Μακάμπι.

Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ξέφυγε εύκολα από τον αντίπαλο του και απογειώθηκε... με το ένα χέρι. Ο Ρολ απλά έκανε άκρη.

Δείτε τη φάση

.@ndanga06 goes along the baseline and throws it down with authority #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5hEc0ZHiwv

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Ιανουαρίου 2018