Η Χίμκι υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 49-25 ενώ η συνεργασία των Αλεξέι Σβεντ - Τζέιμς Άντερσον έβγαλε μια πολύ όμορφη συνεργασία στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στη Μόσχα.

.@Shved23 drives to the basket and offloads @JA_Five who finishes with the reverse layup #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9vI2MH9FqX

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Ιανουαρίου 2018