Για το «διπλό» στο... κρύο, για το αήττητο στο ΟΑΚΑ! (pics & vid)

Η αγωνιστική δράση στην Euroleague συνεχίζεται, με τις ομάδες να δίνουν δεύτερο ματς σε λιγότερο από 48 ώρες, ελέω της διπλής αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός (13-5) φιλοξενείται στην κρύα Μόσχα (18/01, 19:00) από την Χίμκι (10-8) και θα κοιτάξει να πάρει το «διπλό» κόντρα στον παλιό του αγαπημένο, Γιώργο Μπαρτζώκα, με «σύμμαχο» την 30άρα που έριξε στην Μακάμπι.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός (12-6) καλείται να αφήσει γρήγορα πίσω την ήττα από τη Φενέρ και να διατηρήσει απόρθητο το ΟΑΚΑ (19/01, 21:15), ενάντια στην πρωτοπόρο ΤΣΣΚΑ Μόσχας (14-4), του επίσης... πρώην, Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Γιάννης Σφαιρόπολος έχει αμφίβολο τον Τζαμέλ ΜακΛιν, ενώ ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να μην έχει μαζί του τον Ματ Λοτζέσκι.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 19η αγωνιστική.

Χίμκι-Ολυμπιακός (18/01, 19:00, 2-5)

Ο Μπαρτζώκας ήταν προπονητής του Ολυμπιακού από το 2012 ως το 2014 και το 2013 κατέκτησε την Euroleague.

Ο Πρίντεζης έχει κάνει ρεκόρ πόντων (30) και βαθμών στο ranking (37) κόντρα στην Χίμκι, τον Φεβρουάριο του 2016.

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 22.3 πόντους ανά αγώνα και 3ος στο ranking με 19.8 βαθμούς.

Ο Μάρκοβιτς είναι 5ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.489 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.201 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 5ος σε βολές με ποσοστό 90.70%.

Ο Πρίντεζης είναι 12ος σκόρερ με 2.435 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 987 «σκουπίδια».

Ζαλγκίρις Κάουνας-Βαλένθια (18/01, 20:00, 1-4)

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 5.6 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.604 και 6ος σκόρερ με 2.691 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Γκριν είναι 4ος σκόρερ φέτος με 15.9 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 2ος σε τάπες με 1.3 ανά αγώνα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας (18/01, 21:05, 3-4)

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε κάνει ρεκόρ σε ριμπάουντ (47) κόντρα στην Μακάμπι, τον Μάρτιο του 2015.

Ο Τάιους είναι 4ος σε τάπες με 1.2 ανά αγώνα.

Ο Ρότσεστι 13/13 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Λεσόρ είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.1 ανά ματς.

Ο Μπιέλιτσα θέλει 1 ασίστ για να φτάσει τις 200.

Μπαρτσελόνα-Μπάμπεργκ (18/01, 22:00, 6-3)

