Μόλις 5 λεπτά αγωνίστηκε κόντρα στην Μακάμπι ο Τζαμέλ ΜακΛιν και μέσα σε αυτά έκανε τα… απίστευτα.

Πριν αποχωρήσει τραυματίας μέτρησε 12 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ πρόλαβε και πρόσθεσε ένα απίστευτο κάρφωμα, όπου έβαλε την μπάλα στο παρκέ και έφτασε μέχρι το καλάθι μόνος του.

.@JamelMc1 slicing through for the big finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/AO4rO4sHLt

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Ιανουαρίου 2018