Ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε τη Μάλαγα! (vid)

Η εφηβική ομάδα του Προμηθέα Πάτρας άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο «Euroleague Basketball Next Generation Tournament», τη διοργάνωση της Euroleague στην οποία συμμετέχουν ομάδες εφήβων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων που συνήθως συμμετέχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι Πατρινοί επιβλήθηκαν της Μάλαγα στην πρεμιέρα του α' προκριματικού γύρου, ο οποίος φιλοξενείς στην ισπανική πόλη Οσπιταλέτ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Γκάτζιο, ο οποίος έκανε double-double με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 29-33, 45-51, 63-71.

Μάλαγα (Aurioles): Ibanez 10 (7ρ.), Scariolo 6, Stilma 24 (19ρ.), Fernandez, Munoz 7, Carralero 15 (7ρ., 5ασ.. 3κλ), Tamba 1, Martinez, Maciel

Προμηθέας Πάτρας (Κεσαπίδης): Καφέζας 2, Κατσουλάκος, Σωτηρίου 8 (9ρ., 2ασ.2κλ.), Γραμματικός, Πατσαντζόπουλος, Καραΐσκος 8 (1τρ., 3 κοψ.), Σανδραμάνης 10 (1 τρ., 2 ασ., 2κλ.), Μπαρδάκας 9 (6ρ.), Μαντζούκας 3 (1), Αδαμόπουλος, Γκάτζιος 22 (2τρ., 13ρ.), Ερμείδης 7 (5ρ., 5ασ., 3κλ.).

Welcome to #adidasNGT history U18 @promitheasbc as the debutant wins its first game at ANGT L'Hospitalet, beating U18 @unicajaCB 63-71. Panagiotis Gkatzios led the way with 22 points and 13 rebounds

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Ιανουαρίου 2018