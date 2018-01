Εντυπωσιακή ήταν η συνεργασία των παικτών της Μάλαγα κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Νέντοβιτς ύψωσε έξοχα την μπάλα για τον Όγκουστιν, με τον ψηλό να ολοκληρώνει με φοβερό κάρφωμα τη φάση.

Δείτε τη φάση

.@nedovic1624 throwing it up to Augustine for the big alley-oop finish❗#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RQ8Oh3b3EG

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Ιανουαρίου 2018