Επίσημο: Στην Αρμάνι ο Κουζμίνσκας! (pic & vid)

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έμεινε ελεύθερος από τους Νιου Γιορκ Νικς, δεν κατάφερε να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ κι επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Αρμάνι, όπως επιβεβαίωσε αρχικώς ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Εφές επί της Νταρουσάφακα κι ανακοίνωσαν σήμερα (1/1) οι Μιλανέζοι.

Ο Κουζμίνσκας έφτιαξε το όνομά του στην Ουνικάχα Μάλαγα κι επιστρέφει στην Euroleague με την Αρμάνι, έχοντας 6.3 πόντους σε 68 αγώνες στη rookie σεζόν του με τους Νικς. Επίσης έχει κατακτήσει δυο ασημένια μετάλλια σε Eurobasket με την εθνική Λιθουανίας, το 2013 και το 2015, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2014, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 και στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετρώντας 15.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

Yes: Mindaugas Kuzminskas sarà utilizzato sia in @EuroLeague che in @LegaBasketA pic.twitter.com/T0E3g34MWk

— Olimpia Milano PR (@OlimpiaMilanoPR) 1 Ιανουαρίου 2018