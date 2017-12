Ένα εκπληκτικό κάρφωμα σημείωσε ο Τζεφ Μπρουκς κόντρα στην Αρμάνι!

Ο παίκτης της Μάλαγα μπήκε σε beast mode, «πέταξε» για το καλάθι και έδειξε τα μπράτσα του!

Have you ever seen a human fly?

Jeff Brooks TAKES OFF for @unicajaCB#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UzgtMkAqsC

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Δεκεμβρίου 2017