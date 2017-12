Ο Κένι Γκέιμπριελ μπορεί να μην έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του στο ματς του Βελιγραδίου, ωστόσο ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο στο τέταρτο δεκάλεπτο με το οποίο κράτησε τη διαφορά στους 9 πόντους.

Μετά το ματς θέλησε να γράψει το δικό του μήνυμα στον λογαριασμό του στο twitter:

«Μεγάλη νίκη εκτός έδρας απόψε. Να συνεχίσει το τρένο την πορεία του! ΠΑΟ!»

Big road win tonight!! Let’s keep this train going!! #Pao

— Kenny Gabriel (@DaBoyKG22) 21 Δεκεμβρίου 2017