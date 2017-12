Η συνεργασία των Χουέρτας - Μπομπουά έβγαλε το highlight της βραδιάς στο Mediolanum Forum, στον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με την Μπασκόνια αφού ο Βραζιλιάνος γκαρντ μοίρασε ασίστ πάνω από το κεφάλι και χωρίς να βλέπει στον Γάλλο!

What a over-the-head pass by @Huertas09 to Beaubois... splashhhh #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/e8g1KJaRdF

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Δεκεμβρίου 2017