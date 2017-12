Το «Καλάθης στον Γκιστ» είναι... viral στην Euroleague! (pic & vids)

Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να πορευτεί το επόμενο διάστημα χωρίς τον Νικ Καλάθη, από τη στιγμή που ο 28άχρονος γκαρντ υπέστη οίδημα στην κλείδα και θα απουσιάσει από τις άμεσες υποχρεώσεις των «πρασίνων». Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο ηγέτης του Παναθηναϊκού δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό όμως θεωρείται δύσκολο να επιστρέψει μέσα στο 2017, υποχρεώνοντας τον Κένι Γκέιμπριελ να παραδεχτεί πως είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να μπει στα... παπούτσια του Καλάθη!

Εκτός απροόπτου, λοιπόν, και ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας, ο Νικ Καλάθης αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Τσάβι Πασκουάλ στο παιχνίδι με αντίπαλο την Αναντολού Εφές για την πρώτη αγωνιστική του β' γύρου στην EuroLeague, εκεί όπου η συνεργασία του με τον Τζέιμς Γκιστ είναι η πιο δημοφιλής, μαζί με αυτή των Κέβιν Πάνγκος - Παούλιους Γιανκούνας στη Ζαλγκίρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους! Όπως αναφέρει το Stats LI που εξειδικεύεται στην ανάλυση στατιστικών, οι 23 εκ των 95 ασίστ που έχει μοιράσει φέτος ο Καλάθης έχουν αποδέκτη τον Τζέιμς Γκιστ.

Εξάλλου, η Euroleague Greece παρουσίασε πρόσφατα τα στοιχεία που θα χάσει ο Παναθηναϊκός με την απουσία του Καλάθη, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα λιγότερα pick n roll και λιγότερες φάσεις με τον Γκιστ κατά κύριο λόγο να πιάνει τη μπάλα ψηλά και να καρφώνει. Κι αυτό διότι δεν υπάρχει ο point guard που μπορεί να «στήσει» το pick n roll. Ο Λεκαβίτσιους που θα κληθεί να τον αντικαταστήσει αλλά και ο Παππάς που θα παίξει και στον «άσο» ή ακόμα και ο Ντένμον που θα κληθεί -αναγκαστικά- να βοηθήσει δεν είναι pick n roll παίκτες.

Το «τριφύλλι» θα παρουσιάσει λιγότερη δημιουργία, λιγότερες ασίστ, χαμηλότερη ταχύτητα στην πάσα, στοιχεία που μπορεί να επιφέρουν το... μπλοκάρισμα και τις σκοτωμένες επιθέσεις. Άλλωστε τις 7.9 ασίστ που μοιράζει φέτος στην EuroLeague δύσκολα μπορεί να τις βρει από αλλού ο Παναθηναϊκός.

Οι πιο διαδεδομένες συνεργασίες στην Euroleague έπειτα από 12 αγωνιστικές

ΟΜΑΔΑ: ΑΣΙΣΤ - ΣΚΟΡΕΡ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΣΤ

1. Παναθηναϊκός: Νικ Καλάθης - Τζέιμς Γκιστ - 23

2. Ζαλγκίρις Κάουνας: Κέβιν Πάνγκος - Παούλιους Γιανκούνας - 23

3. Μπαρτσελόνα: Τομά Ερτέλ - Κέβιν Σεραφέν - 19

4. Μπαρτσελόνα: Τομά Ερτέλ - Αντριέν Μοερμάν - 18

5. Φενέρμπαχτσε: Κώστας Σλούκας - Γιαν Βέσελι - 18

6. Ερυθρός Αστέρας: Τέιλορ Ρότσεστι - Μίλκο Μπιέλιτσα - 17

7. ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Σέρχιο Ροντρίγκεθ - Κάιλ Χάινς - 17

8. Μπασκόνια: Τζέισον Γκρέιντζερ - Τορνίκε Σενγκέλια - 16

9. Παναθηναϊκός: Νικ Καλάθης - Κρις Σίνγκλετον - 16

10. Βαλένθια: Γκιγιέμ Βίβες - Τίμπορ Πλάις -14

