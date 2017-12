Μια φάση που θα θυμάται για καιρό πρόσφερε στο κοινό της ΤΣΣΚΑ ο Κουρμπάνοφ.

Ο Ρώσος ψηλός κατάφερε να κλέψει την μπάλα στο ματς με την Μακάμπι και στη συνέχεια της φάσης κάρφωσε στα... μούτρα του Παραχούσκι που πήγε να τον κόψει.\

Απολαύστε την φάση

Don't lose it there when Nikita Kurbanov is around for @cskabasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vUgbEXFz7c

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Δεκεμβρίου 2017