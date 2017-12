Η Μπάμπεργκ θυμήθηκε το πέρασμα του Ρόμπερτς από την ομάδα! (pics)

Οι ιθύνοντες της ομάδας έκαναν ειδική αναφορά στον Αμερικανό point guard των «ερυθρολεύκων» ο οποίος μαζί με τον Γιάνις Στρέλνιεκς θα τεθούν αντιμέτωποι με την πρώην ομάδα τους!

«Επιστροφή στις παλιές μέρες. Το παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού είναι ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Ο Ρόμπερτς θα επιστρέψει ύστερα από πέντε χρόνια ως αντίπαλος» ανέφερε το ποστάρισμα της γερμανικής ομάδας.

Back in the days! Das Spiel gegen @olympiacosbc wird eine kleine Reise in die Vergangenheit. Nach über fünf Jahren kehrt Brian Roberts nach #FreakCity zurück! #GameON #Memories pic.twitter.com/FebdrURiMN

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 13 Δεκεμβρίου 2017