Ο Ντι Μποστ δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα στην Ζάλγκιρις του Σάρας Γιασικεβίτσιους και οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την... από κοινού λύση της συνεργασίας.

Στα 6 ματς που αγωνίστηκε στην φετινή EuroLeague είχε μόλις 2,2 πόντους και 1,3 ασίστ.

#Zalgiris terminated contract with @1DBost by mutual agreement. Thank you for everything, Dee! Wishing you all the best!!! #ManoKomanda #MyTeam #Kaunas pic.twitter.com/IQSEyAtPFQ

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 11 Δεκεμβρίου 2017