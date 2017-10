Ένα ντέρμπι με τα... όλα του!

Ζαλγκίρις και Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκαν για την 1η αγωνιστική της Euroleague με το ενδιαφέρον να μένει αμείωτο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο και την ομάδα του Κάουνας να πανηγυρίζει τελικά την πρώτη νίκη της σεζόν (78-76).

Οι Σέρβοι, που ήταν καταιγιστικοί πίσω από τα 6.75 (10/27), δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή επί των Λιθουανών. Ο Πάνγκος έδωσε χαριστικές... βολές στους φιλοξενούμενους, βάζοντας 10, από τους 14, πόντους του στην τελευταία περίοδο.

Οι ψηλοί των «ερυθρολεύκων», Άντιτς και Μπιέλιτσα ήταν σε καλή ημέρα, με τον πρώτο να έχει 17 πόντους (3/5τρ.) και τον δεύτερο 18.

Στο πρώτο μέρος, η Ζαλγκίρις μπορεί να είχε περισσότερα δίποντα (13/17-6/10) και ριμπάουντ (16-6), αλλά ο Ερυθρός Αστέρας έμενε ζωντανός πίσω από τα 6.75 (6/14). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +5 στην αρχή (0-5, 1'), αλλά η ομάδα του Κάουνας τους δυσκόλεψε την ζωή (8-5, 4'), με τον Ντέιβις που έκανε το ντεμπούτο του στην διοργάνωση να ηγείται. Το σκορ ήταν κλειστό, ο Άντιτς έδωσε λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, όπως και ο Ουάιτ που έκανε το 15-13 στο 10'. Μιλάκνις και Φελντέιν έριχναν τρίποντες... βόμβες (18-18, 12'), με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να παίρνει μικρή διαφορά (20-24, 14'). Ο Γιάνκοβιτς ισοφάρισε (29-29, 16'), αλλά αποδείχθηκε μοιραίος, καθώς έκανε 3 φάουλ πολύ γρήγορα και αποσύρθηκε στον πάγκο και οι αντίπαλοι έβαλαν 6/6 βολές (37-35, 18'). Ο Ουλανόβας έφτασε στο +6 (41-35, 19'), για να μειώσει ο Λάζιτς στο ημίχρονο (43-40, 20').

Πάνγκος και Ντέιβις συνέχισαν το σερί της Ζαλγκίρις (47-40, 21'), αλλά εκεί... κόλλησαν! Τα λάθη των γηπεδούχων επέτρεψαν στους «ερυθρόλευκους» να μειώσουν (47-45, 24'), ενώ δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό και οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (51-53, 28'), ευστοχώντας από την γραμμή των βολών (6/8). Ο Ντόμπριτς με 4 πόντους του έδωσε προβάδισμα στον Ερυθρό Αστέρα ξανά (53-57, 30'). Στο τέλος, ο Πάνγκος με καλάθι και δύο μεγάλα τρίποντα πέρασε μπροστά 61-59 (33'), για να βάλει κι ο Ουάιτ ακόμα ένα για το 64-60 (34'). Ο Ερυθρός Αστέρας, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Ο Άντιτς είχε πάρει... φωτιά και με δύο τρίποντα πλησίασε σε 74-73 (39'). Πάνγκος και Ουλανόβας ξέφυγαν για λίγο (78-73), ο Μπιέλιτσα ευστόχησε σε τρίποντο (78-76), με το τρίποντο του Ρότσεστι να βρίσκει τρίποντο στο φινάλε.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζαλγκίρις πήρε 11 περισσότερα ριμπάουντ (11) και είχε 60.6% σε δίποντα και 94.4% σε βολές.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιανκούνας έκανε μια γεμάτη εμφάνιση με 5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα και 28 ranking σε 26:16.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Πάνγκος ήταν αυτός που έδωσε το... σύνθημα για την νίκη στο τέλος. Έβαλε 10 από τους 14 πόντους του στην τέταρτη περίοδο και μοίρασε 3 ασίστ. Ουλανόβας (11π., 6ρ.), Ουάιτ (10π., 5ρ.) και Ντέιβις (10π., 5ρ.) είχαν μερίδιο ευθύνης στην νίκη.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Μιλάκνις σε 22' είχε ένα τρίποντο, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Έτσι όπως πήγε το ματς, τα πάντα θα κρίνονταν στο τέλος. Ο Άντιτς με τα δύο του τρίποντα μείωσε σε 74-73, αλλά οι Πάνγκος και Ουλανόβας (2/2β.) πήραν ελαφρύ προβάδισμα ξανά (78-73). Ο Μπιέλιτσα ευστόχησε σε τρίποντο (78-76) και στην συνέχεια το τρίποντο του Ρότσεστι στο τέλος βρήκε σίδερο.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις τα 21 λάθη και ο Ερυθρός Αστέρας το γεγονός ότι δεν κατάφερε να φύγει με την νίκη από το Κάουνας.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του Ντέιβις!

