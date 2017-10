Συνεχίζονται τα προβλήματα τραυματισμών στον Ολυμπιακό.

Μετά τις απουσίες του Βασίλη Σπανούλη και του Μπράιαν Ρόμπερτς, και ο Κιμ Τιλί δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο ματς με την Μπασκόνια.

Ο Γάλλος αισθάνθηκε τράβηγμα στον προσαγωγό στην προσπάθεια του να καρφώσει στην προθέρμανση.

Kim Tillie was injured during warm up and will not play against Baskonia. #OLYBKN #GameOn

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) 12 Οκτωβρίου 2017