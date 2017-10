«Not in my house» ή αλλιώς «Όχι στο σπίτι μου»!

Αυτό φωνάζουν παίκτες και προπονητές της Euroleague που συμμετέχουν στην καμπάνια της διοργάνωσης, η οποία καταδικάζει κάθε μορφή βίας.

#NOTinmyhouse

Euroleague Basketball, its clubs, players, coaches and officials strongly stand against any kind of violence. pic.twitter.com/qtvqiYlzsQ

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Οκτωβρίου 2017