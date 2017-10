Το φοβερό τρολάρισμα της Μπάμπεργκ στον Ζήση για την... ηλικία του! (pic)

Ουσιαστικά η Μπάμπεργκ «τρόλαρε» τον Έλληνα γκαρντ, αφού γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2001 και έβαλε στην ίδια ζυγαριά τον 19χρονο παίκτη της ομάδας, Λουίς Ολίντε.

«Όταν ο Νίκος Ζήσης πραγματοποιούσε την πρώτη του εμφάνιση στην EuroLeague το 2001, ο Λουίς Ολίντε ήταν δύο ετών» έγραψε στο twitter η γερμανική ομάδα.

Δείτε το χιουμοριστικό post

When @nik683 had his first @EuroLeague game in 2001 with @aekbcgr, @louisolinde98 was 2 years old #GameOn #OneMoreDay pic.twitter.com/fZP38eBYsH

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 11 Οκτωβρίου 2017