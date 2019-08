Οι παίκτες του Κώστα Παπαδόπουλου βρέθηκαν «πάλευαν» για δύο δεκάλεπτα, αλλά με το επιμέρους 13-25 στην τρίτη περίοδο, πήραν τον έλεγχο του ματς κι έφτασαν μέχρι και το +17 (44-61) στο 35'.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μαντζούκας με 20 πόντους, ενώ πήρε και 7 ριμπάουντ. Ο Οικονομόπουλος μέτρησε 17 πόντους και ο Μπαζίνας 13 και 9 ριμπάουντ.

Για τη «Λιέτουβα», ο Μπαλτρουσάιτις είχε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Κνέιζις 11 πόντους και ο Μπούτκους 10 πόντους.

Αντίπαλος στη φάση των «8» (14/08, 22:00) είναι ο νικητής του Ιταλία - Λετονία.

Τα δεκάλεπτα: 10-10, 27-25, 40-50, 56-67.

