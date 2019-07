Ο Ισραηλινός φόργουορντ θέλησε να πάρει λίγη από την... λάμψη του καρφώματος του αντιπάλου του, Αρνάου Παράδο, και πρωταγωνίστησε... τυχαία στην πιο όμορφη φάση του τουρνουά.

Ο 20χρονος παίκτης, στην προσπάθειά του να σκοράρει υπό την πίεση των Ισπανών, πέτυχε ένα υπέροχο circus shot, που τον έκανε να χαμογελάει!

Desperate times call for desperate measures! Yes, that just happened.

