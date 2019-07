Η Ιταλία ήταν κυρίαρχη στην αναμέτρηση με την Πολωνία, επιβλήθηκε με... και έστειλε την Πολωνία στην Β' Κατηγορία του Eurobasket U20.

Τους Λετονούς και τους Σέρβους ακολούθησαν οι Πολωνοί στην Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 20.

Οι παίκτες του Frasunkiewicz έμειναν μόλις στους 8 πόντους στο δεκάλεπτο και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν, με την Ιταλία να φτάνει μέχρι και στο +22, αλλά να ρίχνει ρυθμούς στην τελευταία περίοδο.

Για τους νικητές, ο Στεφανίνι είχε 20 πόντους και 6 ασίστ.

Από την άλλη, Μπογκούτσκι και Κολέντα είχα από 12 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 8-20, 22-40, 41-61, 61-77.

Whenever @MGortat retires, can we please start calling @bogucki_adrian the Polish Hammer? #FIBAU20Europe

You can tell @Italbasket REALLY don't want to go down to #FIBAU20Europe Division B.

https://t.co/9MkkbQcsqJ

https://t.co/5YDGf0r0Kp pic.twitter.com/tAldxrwrdF

— FIBA (@FIBA) 21 Ιουλίου 2019