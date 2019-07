Νεστέροβιτς και Νάχμπαρ έβγαλαν πικρία για την FIBA (pics)

Η Σλοβενία είχε κάνει μεγάλο αγώνα για να πάρει έναν όμιλο του Eurobasket 2021, αλλά η Διεθνής Ομοσπονδία είχε διαφορετική άποψη.

Η FIBA άφησε εκτός τους Σλοβένους με αποτέλεσμα να εκφράσουν δημόσια την απορία τους.

Ο Ράσο Νεστέροβιτς που είναι εκ των ηγετικών στελεχών της Ομοσπονδίας ανέφερε, «Σε κάθε νορμάλ οργανισμό υπάρχουν κανόνες που ακολουθούνται. Προφανώς αυτό δεν ισχύει για την FIBA. Στενάχωρο, αλλά αλήθεια».

Ο Μπόστιαν Νάχμπαρ από την δική του πλευρά τόνισε ότι, «η Σλοβενία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά δεν πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δε θα φιλοξενήσει όμιλο στο επόμενο Eurobasket. Στενάχωρο, έδειξαν έλλειψη σεβασμού και είμαι απογοητευμένος. Πάντως αντί να κατηγορούμε με το δάχτυλό μας τους απέναντι ας δούμε τι κάνουμε οι ίδιοι λάθος».

Every normal organization follows and obey the rules and standards they make. Obviously that doesn’t count for @FIBA @EuroBasket Sad, but true.

Slovenia as EuroBasket Champ did not go to WC, does not get to host a EC group and has to play quali?? Sad, disrespectful and disappointing. But, after we will bo done pointing fingers at others, maybe we should figure out why this is happening - from the inside? https://t.co/EEpR5uYLnW

— Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) July 15, 2019