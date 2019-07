Η αναμέτρηση στο παγκόσμιο Εφήβων που διεξάγεται στο Ηράκλειο μεταξύ Πουέρτο Ρίκο και Κίνας, είχε τη φάση του τουρνουά.

Το Πουέρτο Ρϊκο έκλεψε, ο Τσουρμπέλο έτρεξε στον αιφνιδιασμό πάσαρε χτυπώντας τη μπάλα στο ταμπλό και ο Στρότερ κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση...

Showtime in Greece! @FBPur's @papicurbelo11 and @julianstrawther connect off the glass! #FIBAU19

Watch live: https://t.co/30FM22MXOW pic.twitter.com/3ayYHy1zUB

— FIBA (@FIBA) July 2, 2019