Ο νεαρός διεθνής που πρόσφατα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό σκόραρε ένα εντυπωσιακό καλάθι στην αναμέτρηση των Παίδων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Ο Αναστάσιος Κωστόπουλος τελείωσε με δύναμη τη φάση, πέτυχε καλάθι και φάουλ, ωστόσο στη συνέχεια έπεσε άτσαλα στο παρκέ χωρίς ευτυχώς να χτυπήσει.

Anastasios Kostopoulos goes in at all kosts! #FIBAU16Europe @HellenicBF

