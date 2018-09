Γαλατσόπουλος: «Το μπάσκετ παραμένει στο τηλεοπτικό "σπίτι" του»

Η δήλωση του προέδρου του ΕΣΑΚΕ έπειτα από τη συμφωνία με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

«Η ανανέωση της συμφωνίας με την ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 11 ΚΑΕ της Basket League αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και ευχάριστο γεγονός για το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ.

Πρώτα από όλα γιατί το μπάσκετ παραμένει στο τηλεοπτικό «σπίτι» του, την ΕΡΤ και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν το Πρωτάθλημα μας, κάτι που προσφέρει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και διευκολύνει τις ομάδες στις εμπορικές συμφωνίες τους. Αυξάνει, επίσης, την δημοσιότητα του, καθώς η ΕΡΤ απέκτησε τα δικαιώματα για πρόσθετες σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως video on demand, χρήση της υπηρεσίας «Over the top» (mobile application, ert GO) κ.ά.

Ακόμη η νέα διετής συμφωνία δίνει νέα προοπτική και ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στο Πρωτάθλημα και στις ομάδες προσφέροντας την απαιτούμενη σταθερότητα και ασφάλεια για την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τους. Γι’ αυτό και θα την χαρακτήριζα ως μια από τις πιο σημαντικές συμφωνίες των τελευταίων ετών.

Θεωρούμε ότι συμφωνία με την ΕΡΤ είναι αποτέλεσμα της μεγάλης ανταπόκρισης που έδειξε το τηλεοπτικό κοινό την περασμένη αγωνιστική χρονιά και αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών του ΕΣΑΚΕ και των ομάδων μελών του Συνδέσμου για την αναβάθμιση της Basket League σε όλους τους τομείς. Πιστεύουμε πως η νέα συνεργασία με την ΕΡΤ θα είναι το ίδιο επιτυχημένη και επωφελής και για τις δύο πλευρές όπως οι προηγούμενες.

Ευχαριστώ προσωπικά τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης για την ανανέωση της συνεργασίας μας, που όπως και την περασμένη σεζόν θα προβλέπει και κοινωνικές δράσεις, με τις οποίες θα ανταποδώσουμε την αγάπη του φίλαθλου κοινού και της κοινωνίας στο άθλημα των Ελλήνων, το μπάσκετ».