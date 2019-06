Galis Basketball 3on3: Η συνέντευξη Τύπου με Γκάλη και Κακιούζη (pics)

Η αυλαία του Galis Basketball 3on3 άνοιξε και επίσημα με την συνέντευξη Τύπου για το τουρνουά που διεξάγεται προς τιμήν του Νίκου Γκάλη από τις 20 ως τις 23 Ιουνίου στην Ρόδο.

Αναλυτικά τα όσα είπαν οι Νίκος Γκάλης και Μιχάλης Κακιούζης στη συνέντευξη Τύπου για το Galis Basketball 3on3

Νίκος Γκάλης

«Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Συγχαρητήρια στα παιδιά που διοργάνωσαν το τουρνουά και του χορηγούς που βοήθησαν.

Είμαι χαρούμενος που γίνεται στον τόπο του πατέρα μου. Όταν Αν δεν ξεκινούσα να παίζω μπάσκετ από το δρόμο δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Το μπάσκετ δεν το έμαθα στα σαλόνια, το έμαθα στους δρόμους.

Για την προπόνηση που έκανε και άλλαξε τον τρόπο σκέψης γύρω από το άθλημα: «Δεν μπορώ να πω τι προπόνηση έκανα μ δύο λέξεις. Χωρίς προπόνηση δεν μπορείς να πετύχεις. Δεν αισθανόμουν επαγγελματίας, έκανα αυτό που αγαπούσα. Και να μην πληρωνόμουν, πάλι αυτό θα έκανα. Για να είσαι πρώοτ χρειάζεται και δουλειά. Αγαπούσα αυτό που έκανα».

Για το ΝΒΑ: «Είχα ευκαιρίες να πάω στο ΝΒΑ. Δεν ήθελα να φύγω. Δώσαμε χαρά στους Έλληνες το 1987. Δεν είχα την τρέλα να δείξω και στις ΗΠΑ. Ήξερα ότι μπορούσα να παίξω ΝΒΑ. Αφήσαμε κάτι πίσω μας όλα τα παιδιά της γενιάς μου.

Για το τι του έλεγε ο πατέρας του όταν ήταν μικρός: «Ο πατέρας μου αγαπούσε την πατρίδα. Ήταν με ιταλικό διαβατήριο, μας έλεγε τις ιστορίες. Έγινε πυγμάχος στη συνέχεια. Μου έδωσε τις καλύτερες εντυπώσεις για την πατρίδα.

Για το αν είναι σημαντικότερο το Ηall Of Fame στο οποίο εισήχθη ή το χρυσό με την Εθνική το 1987: «Το Hall Of fame ήταν η αμοιβή για το 1987. Το Hall Of Fame ήταν η αμοιβή για τον αθλητή. Η χαρά που δώσαμε στον κόσμο δεν συγκρίνεται.

Για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ: «Για εμένα είναι πράγματα που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Θα ήθελα να έρχεται μια οικογένεια στο γήπεδο»

Για τον αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο που θα γίνει στο τουρνουά: «Πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά. Έχω στηρίξει αυτά τα παιδιά. Θαυμάζω τη δύναμη τους και τη θέληση του για να αγωνίζονται και να κερδίζουν. Σας έχω πει ότι εσείς είστε οι ήρωες

Μιχάλης Κακιουζης

Για το αν η γενιά του νιώθει πνευματικά παιδιά του Γκάλη: « Να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ για τη τιμή που μου κάνετε να παρευρεθώ στο τεράστιο event. Είμαι παίδι της γενιάς του 87’. Όταν έπαιζα εγώ ήμουν άτυχος που δεν είχα πολλές πληροφορίες για το μπάσκετ, αλλά τυχερος που έβλεπα αυτούς να παίζουν. Όνειρο μας ήταν να κάνουμε έστω και στο ελάχιστο από αυτό που έκαναν.

Είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής που πέρασε ποτέ. Παράδειγμα για εμάς. Τεράστια τιμή που βρίσκομαι δίπλα του, που μπορώ να του μιλάω να του ακουμπάω.

Για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ: «Σαφως υπάρχει λύση. Το να μην κατεβαίνουν ομάδες να παίζουν είναι λάθος. Αυτά δεν υπάρχουν,είναι αστεία. Θεωρώ ότι οι μεγάλοι πρέπει να δώσουν το παράδειγμα. Πρώτη φορά που τον έβλεπα live ήμουν Εθνική Παίδων. Ο Νικ έπαιζε ματς Euroleague με τον Παναθηναϊκό. Ο Γκάλης έτρεχε και εμείς τον θαυμάζαμε. Έτρεχε με γιλέκο στα 20 κιλά. Ήταν παράδειγμα για εμάς.

Για το τι έκανε την βραδιά που η Ελλάδα κατέκτησε το Εurobasket του 1987: «Έβλεπα μπάσκετ όπως όλη η Ελλάδα. Έτρεχα πάνω κάτω από την χαρά μου μόλις τέλειωσε το ματς. Δεν πίστευα ότι βγήκαν οι άνθρωποι στο δρόμο και φώναζαν για εμάς το 2005, όπως είχε γίνει για τους παίκτες του 1987. Το μπάσκετ και το πόλο ταιριάζουν πολύ στους Έλληνες.