Ο Κένεθ Φαρίντ και οι Ζεγιαν Γκουανγκσά αποφάσισαν να μη συνεχίσουν μαζί παρά τους 17.3 πόντους και τα 10 ριμπάουντ σε κάθε παιχνίδι.

Ο πρώην NBAer δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και έτσι λύθηκε το συμβόλαιο που είχε με την ομάδα της Κίνας.

Kenneth Faried has been released by Zhejiang Guangsha, a source told @Sportando.

He has played seven games in CBA averaging 17.3 points and 10 rebounds

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 9, 2019