Ο Τζέρεμι Λιν, αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα στην κορυφαία λίγκα με τους Ράπτορς, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Beijing Ducks.

Στην ομάδα προπονητής είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος, ενώ ο Λιν θα βρει εκεί και τον Έκπε Γιούντο.

Story on @Sportando: @JLin7 is taking his talents in China, to Beijing Ducks

Jeremy Lin agreed to terms with Beijing Ducks https://t.co/QXdkhDsWOy

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 27, 2019