Συνεχίζει στην Κίνα με περισσότερα από $2 εκατομμύρια ο Ουίμς! (pic)

O 33χρονος γκαρντ - φόργουορντ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Κίνα με τους Σάουδερν Τάιγκερς μετρώντας 23 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ μ.ό.

Πλέον αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Ουίμς έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Ράπτορς, τους Σανς και τους Σίξερς. Σε ό,τι αφορά την EuroLeague, έχει παίξει στις Ζάλγκιρις, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μακάμπι και Αναντολού Εφές.

Sonny Weems is signing back with Guangdong next season and will defend the CBA title won a few months ago, I am told.

Weems will make more than $2 million.

He averaged 23 points, 5.7 reboiunds and 6.4 assists this past season in China

— Emiliano Carchia (@Carchia) 12 Ιουλίου 2019