Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ βοήθησε την ομάδα του να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο «διπλό» στη Βόννη (83-85), με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Στην καλύτερη πεντάδα μαζί του είναι και οι Ράιαν Τούλσον (Μανρέσα), Ζόλταν Περλ (Φάλκον Σομπατέλι), Λαμόντε Ούλμερ (Ντιζόν) και Τζεράι Γκραντ (Στρασμπούρ).

Here is your Team of the Week! Who will claim Gameday 7 MVP honor? #BasketballCL

https://t.co/kca9zKRoRJ pic.twitter.com/iqVzzNWxVR

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 5, 2019