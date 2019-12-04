Τα highlights από τις νίκες των ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (vids)

Οι δύο ομάδες έδωσαν εκτός έδρας αναμετρήσεις, με τους «κιτρινόμαυρους» να νικούν την Άνβιλ (77-79) και με τον «Δικέφαλο του Βορρά» την Βόννη (83-85).
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ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 4vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 2vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
VK CESKE BUDEJOVICE -
YE QIU YU -vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ -
YANG TSUNG-HUA -vs
YUKI MOCHIZUKI -
ΤΕΡΕ-ΑΠΙΣAΧ ΑΜΠΙΓΚAΙΛ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
LEE DUCKHEE -vs
ΣΙΜΑΜΠΟΥΚΟΥΡΟ ΣΟ -
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -vs
ΖΑΝΓΚ ΖΕ -
TANG QIANHUI -vs
ΚΙΜ ΝΤΑΜΠΙΝ -
PARK SOHYUN -vs
ΛΙ ΓΙΑ-ΧΣΟΥAΝ -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΖΙΕ ΚΟΥΙ -
HSUAN/HSIEH -vs
JANG/KIM -
CHANG/HSU -vs
CHOI/HAN -
ZHAO/ZHENG -vs
PURCELL/YAMASAKI -
JIANG/TANG -vs
KIM/YE Q. -
LEE/WU -vs
HOZUMI/NAMIGATA -
KADHE/RAMANATHAN -vs
MOCHIZUKI/SHIMA. -
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες την 7η αγωνιστική του Basketball Champions League.
Οι δύο ομάδες έδωσαν εκτός έδρας αναμετρήσεις, με τους «κιτρινόμαυρους» να νικούν την Άνβιλ (77-79) και με τον «Δικέφαλο του Βορρά» την Βόννη (83-85).
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