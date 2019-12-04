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Τα highlights από τις νίκες των ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (vids)

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ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες την 7η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Οι δύο ομάδες έδωσαν εκτός έδρας αναμετρήσεις, με τους «κιτρινόμαυρους» να νικούν την Άνβιλ (77-79) και με τον «Δικέφαλο του Βορρά» την Βόννη (83-85).

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια σε Πολωνία και Γερμανία

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