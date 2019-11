Μετά από τα πρώτα έξι ματς της διοργάνωσης, ο Κουβανός φόργουορντ έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις έχοντας κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 6,7 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ! Παράλληλα σουτάρει με ποσοστό 63% στα δίποντα και 46% στα τρίποντα!

Πώς να μην είναι μετά υποψήφιος για το MVP της σεζόν στην regular season; Δείτε το σχετικό βίντεο που ετοίμασε το BCL.

Howard Sant-Roos is not only a great scorer, with 13.7 points, 54.5 percent from the field & 46.4 percent from three, he's also the main defensive weapon for @aekbcgr. Here's your n°7⃣ in the #BasketballCL MVP race! pic.twitter.com/dV0l7x6pqX

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 27, 2019