Ράστα Βέχτα: Συμφώνησε με Ντέιβις πριν παίξει με ΑΕΚ

Ενισχύθηκε η Ράστα Βέχτα λίγες μέρες πριν έρθει στην Αθήνα για να παίξει με την ΑΕΚ (19/11, 19:00).
Σύμφωνα με το sportando, οι Γερμανοί ήρθαν σε συμφωνία με τον Τζόρνταν Ντέιβις.
Φέτος μετρά 8.6 πόντους και 4.4 ριμπάουντ στο BCL με τη Μανρέσα.
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 111vs
BROOKLYN NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 83vs
MILWAUKEE BUCKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 102vs
CHARLOTTE HORNETS 103
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 105vs
HOUSTON ROCKETS 125
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 109vs
NEW ORLEANS PELICANS 94
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 110vs
TORONTO RAPTORS 102
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 116vs
PORTLAND 121
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 150vs
ATLANTA HAWKS 101
CLEVELAND CAVALIERS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
BOSTON CELTICS -
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 32vs
AFYON BELEDIYE 33
TOFAS -vs
FENERBAHCE BEKO -
BESIKTAS -vs
BURSASPOR -
TRENTO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ALMA TRIESTE -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
MILANO -
ORIORA PISTOIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
VIRTUS ROMA -vs
VL PESARO -
DYNAMO KYIV -vs
OBOLON-BROVAR KYIV -
FK KRASNODAR -vs
ROSTOV -
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UCAM MURCIA -
VALENCIA -vs
ZARAGOZA -
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FUENLABRADA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
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ΔΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
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ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -
GREAT BRITAIN (W) -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Γ) -
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ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΑΝΔΟΡΡΑ -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
H Ράστα Βέχτα συμφώνησε με τον Τζόρνταν Ντέιβις λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (19/11, 19:00).
Ενισχύθηκε η Ράστα Βέχτα λίγες μέρες πριν έρθει στην Αθήνα για να παίξει με την ΑΕΚ (19/11, 19:00).
Σύμφωνα με το sportando, οι Γερμανοί ήρθαν σε συμφωνία με τον Τζόρνταν Ντέιβις.
Φέτος μετρά 8.6 πόντους και 4.4 ριμπάουντ στο BCL με τη Μανρέσα.