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Ράστα Βέχτα: Συμφώνησε με Ντέιβις πριν παίξει με ΑΕΚ

Ράστα Βέχτα: Συμφώνησε με Ντέιβις πριν παίξει με ΑΕΚ

Ράστα Βέχτα: Συμφώνησε με Ντέιβις πριν παίξει με ΑΕΚ

H Ράστα Βέχτα συμφώνησε με τον Τζόρνταν Ντέιβις λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (19/11, 19:00).    

Ενισχύθηκε η Ράστα Βέχτα λίγες μέρες πριν έρθει στην Αθήνα για να παίξει με την ΑΕΚ (19/11, 19:00).

Σύμφωνα με το sportando, οι Γερμανοί ήρθαν σε συμφωνία με τον Τζόρνταν Ντέιβις. 

Φέτος μετρά 8.6 πόντους και 4.4 ριμπάουντ στο BCL με τη Μανρέσα.

 

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